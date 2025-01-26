Чесноков назвал хорошим начало сезона в исполнении Андреевой и Шнайдер

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер показали хорошие результаты на старте сезона.

На Australian Open Андреева и Шнайдер дошли до полуфинала в парном разряде. До этого они выиграли турнир WTA в Брисбене.

«Конечно, обидно, что они проиграли в полуфинале, но все равно прошли очень далеко. С каждым турниром они играют все лучше и лучше. Для них одиночный разряд в приоритете, но это совершенно не мешает им играть в паре, тем более что Диана выбыла в третьем круге, а Мирра — в четвертом.

Они здорово начали сезон. В начале месяца выиграли пару в Брисбене и здесь дошли до полуфинала. Приятно, что есть чисто российская пара, которая показывает хороший уровень игры», — сказал Чесноков ТАСС.

Андреева и Шнайдер — серебряные призеры Олимпиады-2024 в Париже в парном разряде.