Чесноков назвал главную сенсацию четвертьфиналов турнира в Токио

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение о встрече российской теннисистки Вероники Кудерметовой с Игой Швентек из Польши на турнире в японском Токио.

«Для меня большей неожиданностью в Токио стало не поражение Касаткиной, а победа Кудерметовой над второй ракеткой мира Швентек. В этом году они уже встречались на турнирах в Дохе и Мадриде, и тогда Вероника выиграла всего три гейма за два матча. А сейчас выбила польку. Для меня это главная сенсация. Тем более, что перед этим в Америке Кудерметова вообще все провалила. Так что сейчас это очень хороший результат для нее», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

В полуфинале турнира Кудерметова встретится со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Матч между ними пройдет 30 сентября.

26-летняя россиянка является финалисткой 1 турнира «Большого шлема» в парном разряде и победительницей 7 турниров WTA.