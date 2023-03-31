Чесноков: «Рыбакина сносит всех соперниц, творит чудеса на корте»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил игру теннисистки Елены Рыбакиной, представляющей Казахстан.

«Рыбакина сейчас играет очень здорово, просто всех соперниц сносит. Она творит чудеса на корте, вышла в финал на двух «Мастерсах» подряд. Я думаю, что [первая ракетка мира] Ига Свентек снялась не просто так, она увидела, что с Рыбакиной придется встретиться уже в четвертьфинале, и решила не играть», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Ранее Рыбакина обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинале турнира в Майами — 7:6 (7:3), 6:4. Ее соперница по финалу определится в противостоянии чешки Петры Квитовой и Сораны Кирстя из Румынии.