Чесноков надеется, что на украинку Ястремскую не будут давить за тренировку с россиянином

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков надеется, что украинская теннисистка Даяна Ястремская не будет подвергнута давлению из-за тренировки с россиянином Егором Навразиди.

Спортсмены провели тренировку в академии Патрика Муратоглу. Ранее Ястремская заявляла, что не будет жать руку спортсменам из России.

«Здорово, что они вышли на тренировку. Я в этом ничего особенного не вижу, это абсолютно нормально для спортсменов. Когда я выхожу на корт, я не спрашиваю у соперника, какая у него национальность. Я надеюсь, что на Ястремскую не будет никакого давления со стороны политиков», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Ястремская занимает 35-е место в рейтинге WTA, на ее счету три титула под эгидой организации.