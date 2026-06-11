Плишкова — о травме Мбоко на турнире в Лондоне: «Очень жаль. Думаю, мы провели довольно хороший матч»

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала травму своей соперницы канадки Виктории Мбоко, которую она получила в матче второго круга турнира в Лондоне.

19-летняя Мбоко упала и травмировала ногу во втором сете при счете 2:6, 4:3, 40:40. Ей потребовалась помощь врачей, но корт она покинула без посторонней помощи.

«Очень жаль. Думаю, мы провели довольно хороший матч, и она прогрессировала по ходу игры. Я желаю ей только всего наилучшего. Это не тот способ, которым я хочу побеждать, так что надеюсь, она будет в порядке к Уимблдону», — цитирует 34-летнюю Плишкову ESPN.

Мбоко на турнире в Лондоне также должна была выступить в парном разряде с бывшей первой ракеткой мира Сереной Уильямс.

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