12 мая, 10:14

Носкова получила оскорбительные сообщения о покойной матери после поражения от Андреевой в Риме

Алина Савинова

Чешская теннисистка Линда Носкова обратилась в своих соцсетях к людям, которые пишут ей оскорбительные сообщения после поражения от россиянки Мирры Андреевой на турнире в Риме.

В третьем круге «тысячника» 20-летняя спортсменка уступила Андреевой со счетом 1:6, 5:7.

«Всем, кто упомянул мою маму после моего поражения, особенно в этот День матери: я искренне надеюсь, что однажды найдете сострадание в своем сердце», — написала Носкова.

Мать теннисистки ушла из жизни летом 2024 года после длительной болезни. Она скончалась за день до того, как Носкова одержала первую в своей карьере победу на Уимблдоне.

