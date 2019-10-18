Чешка Мухова выбила Александрову с «ВТБ Кубка Кремля»

Чешка Каролина Мухова вышла в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля». В четвертьфинале она обыграла восьмую ракетку турнира россиянку Екатерину Александрову.

Соперницей Муховой станет еще одна россиянка — победительница игры Вероника Кудерметова — Анастасия Павлюченкова.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Мухова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия, 8) — 6:3, 6:4