Чешка Мухова выбила Александрову с «ВТБ Кубка Кремля»
18:34
Чешка Каролина Мухова вышла в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля». В четвертьфинале она обыграла восьмую ракетку турнира россиянку Екатерину Александрову.
Соперницей Муховой станет еще одна россиянка — победительница игры Вероника Кудерметова — Анастасия Павлюченкова.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролина Мухова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия, 8) — 6:3, 6:4
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