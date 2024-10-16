Чемпионки Уханя Данилина и Хромачева снялись со стартового матча парного турнира в Нинбо
Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилина снялись с матча первого круга турнира в Нинбо в парном разряде.
Соперницами спортсменок должны были стать Алдила Сутджиади из Индонезии и китаянка Сюй Ифань. Таким образом, Сутджиади и Сюй Ифань автоматически прошли в следующую стадию соревнования, где встретятся с китайским дуэтом Ян Чжаосюань/Чжан Шуай.
13 октября Хромачева и Данилина стали победительницами парного «тысячника» в Ухане. В финале они победили американок Джессику Пегулу и Эйжу Мухаммад в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (8:6).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Алдила Сутджиади/Сюй Ифань (Индонезия/Китай) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 3) — 0:0 отказ 2-й пары