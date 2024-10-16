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Сегодня, 08:33

Чемпионки Уханя Данилина и Хромачева снялись со стартового матча парного турнира в Нинбо

Алина Савинова
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Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилина снялись с матча первого круга турнира в Нинбо в парном разряде.

Соперницами спортсменок должны были стать Алдила Сутджиади из Индонезии и китаянка Сюй Ифань. Таким образом, Сутджиади и Сюй Ифань автоматически прошли в следующую стадию соревнования, где встретятся с китайским дуэтом Ян Чжаосюань/Чжан Шуай.

13 октября Хромачева и Данилина стали победительницами парного «тысячника» в Ухане. В финале они победили американок Джессику Пегулу и Эйжу Мухаммад в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Алдила Сутджиади/Сюй Ифань (Индонезия/Китай) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 3) — 0:0 отказ 2-й пары

Теннис
Ирина Хромачева
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