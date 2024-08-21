Чемпионка Уимблдона Вондроушова перенесла операцию на плече

Победительница Уимблдона-2023, 21-я ракетка мира Маркета Вондроушова перенесла операцию на левом плече.

«Привет, ребята. На протяжении нескольких месяцев я страдала от боли в плече. Не было никакого иного выбора, как пойти на операцию. Все прошло хорошо, скоро я начну процесс реабилитации. Увидимся скоро на корте, буду счастливая и здоровая», — написала Вондроушова в социальных сетях.

Вондроушова не выходила на корт с Уимблдона-2024. Ранее стало известно, что чешка снялась с US Open. В прошлом году спортсменка дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке.