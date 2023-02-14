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Сегодня, 19:31

Соболенко: «Мечтаю показать свой лучший теннис в ближайшие пять лет, а потом завести детей»

Арина Соболенко рассказала, что мечтает о детях
Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпионка Australian Open-2023 Арина Соболенко рассказала, о чем она сейчас мечтает.

«Мечтаю показать свой лучший теннис в ближайшие пять лет, а потом завести детей. Надеюсь, двойняшек», — ответила Соболенко на вопрос от подписчиков в своих соцсетях.

24-летняя Соболенко впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Также на ее счету 18 побед на турнирах WTA (из них 12 в одиночном разряде).

Теннис
Арина Соболенко
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