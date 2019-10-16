Чараева и Лансере не смогли пробиться во второй круг «Кубка Кремля» в парном разряде
12:30
Россиянки Алина Чараева и София Лансере уступили японкам Сюко Аояме и Ене Шибахаре в первом круге «Кубка Кремля» — 1:6, 3:6.
Их матч продолжался 1 час 4 минуты.
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония) — Алина Чараева/София Лансере (Россия, WC) — 6:1, 6:3
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