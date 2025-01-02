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Сегодня, 13:14

Калинская в паре с Хон вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Алина Савинова
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Российская теннисистка Анна Калинская и австралийка Присцилла Хон обыграли представительницу Тайваня Чань Хаочин и украинку Людмилу Киченок в четвертьфинале парного турнира в Брисбене.

Встреча длилась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу российско-австралийского дуэта. За матч Калинская и Хон 2 раза подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 13.

В полуфинале соревнований россиянка и австралийка сыграют против Тимеа Бабош из Венгрии и американки Николь Меличар.

Ранее Калинская завершила свое выступление в одиночном разряде на турнире в Брисбене. Во втором круге она уступила американке Эшлин Крюгер со счетом 3:6, 3:6.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Присцилла Хон/Анна Калинская (Австралия/Россия, WC) — Чань Хаочин/Людмила Киченок (Тайвань/Украина, 1) — 7:6 (7:4), 6:2

Теннис
Анна Калинская
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