Cамсонова проиграла Синяковой во втором круге турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Катержине Синяковой во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия) — 3:6, 7:6 (7:3), 3:6.

Матч продолжался 2 часа 32 минуты.

15 ракетка мира совершила 6 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Синяковой 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 8.

В 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге чешка встретится с Донной Векич, обыгравшей во втором раунде Екатерину Александрову.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Катержина Синякова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия, 2) — 6:3, 6:7 (3:7), 6:3