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Допинг

Сегодня, 06:09

Бывший тренер Халеп — о допинговом деле: «Я на 100 процентов верю, что она невиновна»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер румынской теннисистки Симоны Халеп Вим Фиссетт прокомментировал ее допинговое дело.

«С Симоной мы работали год. И насколько я ее знаю, я 100 процентов верю, что она невиновна в том, что принимала что-то, что нельзя было принимать. Но очевидно, что что-то произошло. Или у нее в крови что-то нашли. Я не знаю всех деталей, но она уже очень долго ждет, чтобы узнать, что с ней произойдет. И она была очень полезна для женского тенниса. Я надеюсь ее очень скоро увидеть в туре», — сказал Фиссетт на пресс-конференции.

31-летняя румынка отстранена от соревнований из-за допингового дела, которое рассматривается с октября 2022 года. Ее допинг-проба, которую она сдала во время US Open, дала положительный результат. В мае ей предъявили еще одно обвинение в допинге.

29 июля начались слушания по делу Халеп.

Симона Халеп. Бывшая первая ракетка мира погрязла в допинговых обвинениях. Кошмар Симоны Халеп

Теннис
Симона Халеп
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