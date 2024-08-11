Бывшая россиянка Аванесян выиграла первый матч после смены спортивного гражданства

Армянская теннисистка Элина Аванесян, ранее представляющая Россию, выиграла свой первый матч после смены гражданства.

В 1/2 финала квалификации турнира в Цинциннати (США) Аванесян обыграла американку Лорен Дэвис со счетом 6:3, 6:1. Встреча длилась 1 час 23 минуты.

Аванесян за карьеру выиграла 5 турниров ITF. В этом году она дошла до четвертого круга «Ролан Гаррос», уступив финалистке турнира итальянке Ясмин Паолини (6:4, 0:6, 1:6).

Турнир в Цинциннати (США) проходит с 11 по 19 августа.