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Сегодня, 11:17

Бывшая первая ракетка мира в паре Саня Мирза завершила карьеру

Виктория Кравченко
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Бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, индийская теннисистка Саня Мирза завершила карьеру.

Ранее спортсменка сообщила, что турнир в Дубае (ОАЭ) станет последним в ее карьере.

Накануне индианка в паре с американкой Мэдисон Кис проиграли россиянкам Веронике Кудерметовой и Людмиле Самсоновой в первом круге турнира в двух сетах со счетом 4:6, 0:6.

Мирза является победительницей шести турниров «Большого шлема». За всю карьеру она завоевала 44 титула WTA (один — в одиночном разряде).

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