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Сегодня, 19:54

Бывшая первая ракетка мира Халеп выступила против осуждения российских теннисистов

Симона Халеп.
Фото AFP

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп высказала мнение, что российские теннисисты не заслуживают осуждения из-за ситуации на Украине только потому, что они являются гражданами России. По словам румынской теннисистки, спортсмены из России не виноваты.

«Я не думаю, что мы должны осуждать российских теннисистов только потому, что они из этой страны. Мне сложно что-то сказать. Возможно, в ближайшее время все разрешится, но они не виноваты. Мне жаль от того, какие чувства им приходится сейчас испытывать. Нелегко, когда у тебя отбирают флаг», — приводит РИА «Новости» слова Халеп со ссылкой на румынское издание Digi Sport.

Ранее российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов убрали российские флаги из описания своих страниц в соцсетях. Медведев назвал выступление под флагом Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) единственной возможностью представлять страну и продолжать карьеру в ближайшее время.

Напомним, что российские теннисисты могут выступать на турнирах АTP, WTA и Большого шлема только в качестве нейтральных спортсменов без флага страны.

Источник: ria.ru
Симона Халеп
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