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Бьянка Андрееску заявила о прекращении сотрудничества со своим тренером

14:38
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Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску объявила о завершении сотрудничества с тренером Сильвеном Брюно.

«С тяжелым сердцем сообщаю, что я и мой давний тренер, наставник и друг приняли обоюдное решение завершить сотрудничество. Наша дружба останется вечной, это были удивительные четыре года моей жизни.

Я очень благодарна ему за все, чего мы вместе добились, и за наши прекрасные воспоминания. Сильвен был для меня больше, чем тренер… Он стал частью моей семьи», — написала Андрееску в своем Twitter.

 

Андрееску занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 31 мая Бьянка проиграла Тамаре Зиданшек в первом круге «Ролан Гаррос» (6:7 (1:7), 7:6 (7:2), 9:7).

 

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Bandreescu_/status/1402203295394021382

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