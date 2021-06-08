Бьянка Андрееску заявила о прекращении сотрудничества со своим тренером

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску объявила о завершении сотрудничества с тренером Сильвеном Брюно.

«С тяжелым сердцем сообщаю, что я и мой давний тренер, наставник и друг приняли обоюдное решение завершить сотрудничество. Наша дружба останется вечной, это были удивительные четыре года моей жизни.

Я очень благодарна ему за все, чего мы вместе добились, и за наши прекрасные воспоминания. Сильвен был для меня больше, чем тренер… Он стал частью моей семьи», — написала Андрееску в своем Twitter.

Андрееску занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 31 мая Бьянка проиграла Тамаре Зиданшек в первом круге «Ролан Гаррос» (6:7 (1:7), 7:6 (7:2), 9:7).