Бьянка Андрееску заявила о прекращении сотрудничества со своим тренером
14:38
Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску объявила о завершении сотрудничества с тренером Сильвеном Брюно.
«С тяжелым сердцем сообщаю, что я и мой давний тренер, наставник и друг приняли обоюдное решение завершить сотрудничество. Наша дружба останется вечной, это были удивительные четыре года моей жизни.
Я очень благодарна ему за все, чего мы вместе добились, и за наши прекрасные воспоминания. Сильвен был для меня больше, чем тренер… Он стал частью моей семьи», — написала Андрееску в своем Twitter.
June 8, 2021
Андрееску занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 31 мая Бьянка проиграла Тамаре Зиданшек в первом круге «Ролан Гаррос» (6:7 (1:7), 7:6 (7:2), 9:7).
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