Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге, канадская теннисистка Эжени Бушар завершила сотрудничество с тренером Майклом Джойсом. Об этом сообщил сам специалист в своем Твиттере.

– Мы с Эжени решили завершить наше сотрудничество по взаимному согласию. Желаю ей всего наилучшего, – написал Джойс.

Ранее тренер работал с такими теннисистками, как Мария Шарапова, Виктория Азаренко и Йоханна Конта.

В 2014 году Бушар становилась финалисткой турнира Большого шлема в одиночном разряде в Уимблдоне. Также является победительницей двух турниров WTA.