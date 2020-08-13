Бушар обыграла Зиданшек и прошла в четвертьфинал турнира в Праге

Канадка Эжени Бушар победила словенку Тамару Зиданшек в матче второго круга турнира WTA в Праге.

Спортсменки обменялись победами на тайбрейках в первых двух сетах, но в заключительной партии Бушар оказалась сильнее и отдала сопернице только 2 гейма. В четвертьфинале чешского турнира канадка сыграет с Элизой Мертенс из Бельгии.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Prague Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Эжени Бушар (Канада, WC) — Тамара Зиданшек (Словения) — 7:6, 6:7, 6:2