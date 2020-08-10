Канадская теннистка Эжени Бушар прокомментировала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой (6:0, 6:3) в первом раунде турнира в Праге.

— В первом сете мне почти в каждом гейме приходилось непросто, — приводит пресс-служба WTA слова Бушар. — Это не было похоже на прогулку в парке. Я горжусь собой за то, что сражалась в каждом гейме. В итоге большинство розыгрышей заканчивались в мою пользу. Я всё время находилась в игре и совершила не так много простых ошибок. Я действовала уверенно и агрессивно. К этому я и стремлюсь.