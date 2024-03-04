Бултер обыграла Костюк и стала победительницей турнира в Сан-Диего

Британская теннисистка Кэти Бултер в финале турнира в Сан-Диего обыграла украинку Марту Костюк со счетом 5:7, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. На счету 27-летней британки 2 эйса, 13 ошибок на второй подаче и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11. У 21-летней украинки подача навылет, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Бултер завоевала первый титул в 2024 году. Всего на счету британки два выигранных турнира WTA.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Кэти Бултер (Великобритания) — Марта Костюк (Украина, 6) — 5:7, 6:2, 6:2