Россиянка Панова в паре с Ханьюй проиграла в финале турнира в Монтеррее
Россиянка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй проиграли испанке Кристине Букше и американке Николь Меличар в финале турнира в Монтеррее — 2:6, 0:6.
Матч длился 54 минуты. Российско-китайская пара ни разу не подала навылет и допустила 1 двойную ошибку. На счету их соперниц 5 реализованных брейк-пойнтов (из 9).
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Кристина Букша/Николь Меличар (Испания/США, 4) — Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия, 3) — 6:2, 6:0
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