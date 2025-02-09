Калинская вслед за Шнайдер вылетела с «тысячника» в Дохе

Российская теннисистка Анна Калинская уступила испанке Кристине Букше в первом круге турнира в Дохе — 7:6 (7:3), 5:7, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. Калинская ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17. На счету испанки 4 эйса, 3 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 13. Букша во втором раунде сыграет против Элисе Мертенс из Бельгии.

Ранее свое выступление в турнире завершила еще одна россиянка Диана Шнайдер, которая проиграла американке Алисии Паркс (4:6, 6:7 (2:7)).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Букша (Испания, Q) — Анна Калинская (Россия, 14) — 6:7 (3:7), 7:5, 6:4

Элисе Мертенс (Бельгия) — Клара Таусон (Дания) — 6:0 отказ Таусон