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«Буду надеяться на возвращение в следующем году». Осака — о снятии с итогового турнира WTA

11:05
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Первая ракетка мира японка Наоми Осака, которая снялась с итогового турнира WTA в Шэньчжэне из-за травмы плеча, отметила, что очень расстроена таким итогом турнира.

— Я расстроена в связи тем, что вынуждена сняться с Итогового турнира WTA, — цитирует теннисистку официальный сайт организации. — В Шэньчжэне проходит прекрасный турнир, это крупнейшее событие года в WTA. Совсем не так я хотела завершить этот турнир и мой сезон. Буду ждать своего выздоровления и надеяться на возвращение сюда в следующем году.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2019/

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