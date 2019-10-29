Первая ракетка мира японка Наоми Осака, которая снялась с итогового турнира WTA в Шэньчжэне из-за травмы плеча, отметила, что очень расстроена таким итогом турнира.

— Я расстроена в связи тем, что вынуждена сняться с Итогового турнира WTA, — цитирует теннисистку официальный сайт организации. — В Шэньчжэне проходит прекрасный турнир, это крупнейшее событие года в WTA. Совсем не так я хотела завершить этот турнир и мой сезон. Буду ждать своего выздоровления и надеяться на возвращение сюда в следующем году.