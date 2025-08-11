Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати

Теннисистка Дарья Касаткина, представляющая Австралию, во втором круге турнира в Цинциннати уступила итальянке Лючии Бронцетти со счетом 3:6, 6:1, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. На счету 28-летней Касаткиной 3 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге Бронцетти встретится с Еленой Остапенко из Латвии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лючия Бронцетти (Италия) — Дарья Касаткина (Австралия, 15) — 6:3, 1:6, 6:4