11 августа, 00:21

Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент

Теннисистка Дарья Касаткина, представляющая Австралию, во втором круге турнира в Цинциннати уступила итальянке Лючии Бронцетти со счетом 3:6, 6:1, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. На счету 28-летней Касаткиной 3 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге Бронцетти встретится с Еленой Остапенко из Латвии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лючия Бронцетти (Италия) — Дарья Касаткина (Австралия, 15) — 6:3, 1:6, 6:4

Дарья Касаткина
    • Вероника Кудерметова сыграет с Таусон в третьем круге турнира в Цинциннати

    17-летняя Йович победила Носкову и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

