Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати
Теннисистка Дарья Касаткина, представляющая Австралию, во втором круге турнира в Цинциннати уступила итальянке Лючии Бронцетти со счетом 3:6, 6:1, 4:6.
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. На счету 28-летней Касаткиной 3 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В третьем круге Бронцетти встретится с Еленой Остапенко из Латвии.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Лючия Бронцетти (Италия) — Дарья Касаткина (Австралия, 15) — 6:3, 1:6, 6:4
