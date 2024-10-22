Аванесян не смогла выйти во второй круг турнира в Гуанчжоу
Бывшая российская теннисистка Элина Аванесян, ныне выступающая за Армению, проиграла итальянке Лючии Бронцетти на старте турнира в Гуанчжоу.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу представительницы Италии. 22-летняя Аванесян потерпела четвертое поражение в последних пяти матчах.
Следующей соперницей Бронцетти станет румынка Жаклин Кристьян.
Гуанчжоу (Китай)
Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Лючия Бронцетти (Италия) — Элина Аванесян (Армения, 4) — 6:1, 6:4
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