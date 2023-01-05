Радукану снялась с матча против Кузьмовой на турнире в Окленде
Словацкая теннисистка Виктория Кузьмова обыграла британку Эмму Радукану во втором круге турнира в Окленде (Новая Зеландия). Чемпионка US-Open-2021 снялась с матча при счете 1:1 по сетам — 0:6, 7:5.
В следующем круге Кузьмова сыграет с черногоркой Данкой Ковинич.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Кузьмова (Словакия, Q) — Эмма Радукану (Великобритания) — 0:6, 7:5 отказ 2-го игрока
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