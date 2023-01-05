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Сегодня, 12:34

Радукану снялась с матча против Кузьмовой на турнире в Окленде

Руслан Минаев
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Словацкая теннисистка Виктория Кузьмова обыграла британку Эмму Радукану во втором круге турнира в Окленде (Новая Зеландия). Чемпионка US-Open-2021 снялась с матча при счете 1:1 по сетам — 0:6, 7:5.

В следующем круге Кузьмова сыграет с черногоркой Данкой Ковинич.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Кузьмова (Словакия, Q) — Эмма Радукану (Великобритания) — 0:6, 7:5 отказ 2-го игрока

Теннис
Эмма Радукану
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