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Сегодня, 07:40

Британка Дарт во втором круге турнира в Осаке может сыграть с Калинской

Виктория Кравченко
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Британка Хэрриет Дарт обыграла чешку Линду Фрухвиртову в первом круге турнира в Осаке (7:5, 5:7, 6:2).

Во втором круге Дарт сыграет с победителем пары Юле Нимайер (Германия) — Анна Калинская (Россия).

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хэрриет Дарт (Великобритания) — Линда Фрухвиртова (Чехия, 4) — 7:5, 5:7, 6:2

Анна Калинская
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