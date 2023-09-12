Британка Дарт во втором круге турнира в Осаке может сыграть с Калинской
Британка Хэрриет Дарт обыграла чешку Линду Фрухвиртову в первом круге турнира в Осаке (7:5, 5:7, 6:2).
Во втором круге Дарт сыграет с победителем пары Юле Нимайер (Германия) — Анна Калинская (Россия).
Осака (Япония)
Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Хэрриет Дарт (Великобритания) — Линда Фрухвиртова (Чехия, 4) — 7:5, 5:7, 6:2
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