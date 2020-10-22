Брэди победила Касаткину на турнире в Остраве и теперь сыграет с Кудерметовой

Россиянка Дарья Касаткина закончила свое выступление на турнире в Остраве. Во втором круге она проиграла Дженнифер Брэди из США.

Теперь Брэди сыграет в четвертьфинале с другой представительницей России — Вероникой Кудерметовой.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020

Призовой фонд 528 500 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дженнифер Брэди (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 7:5, 6:2