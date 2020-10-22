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Брэди победила Касаткину на турнире в Остраве и теперь сыграет с Кудерметовой

22 октября 2020, 23:14
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Россиянка Дарья Касаткина закончила свое выступление на турнире в Остраве. Во втором круге она проиграла Дженнифер Брэди из США.

Теперь Брэди сыграет в четвертьфинале с другой представительницей России — Вероникой Кудерметовой.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020

Призовой фонд 528 500 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дженнифер Брэди (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 7:5, 6:2

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