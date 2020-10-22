Брэди победила Касаткину на турнире в Остраве и теперь сыграет с Кудерметовой
22 октября 2020, 23:14
Россиянка Дарья Касаткина закончила свое выступление на турнире в Остраве. Во втором круге она проиграла Дженнифер Брэди из США.
Теперь Брэди сыграет в четвертьфинале с другой представительницей России — Вероникой Кудерметовой.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020
Призовой фонд 528 500 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дженнифер Брэди (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 7:5, 6:2