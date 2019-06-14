Брэди обыграла Саккари и вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме

Американка Дженнифер Брэди в четвертьфинале турнира в Ноттингеме (Великобритания) в двух сетах обыграла представительницу Греции Марию Саккари, посеянную под четвертым номером – 7:5, 6:3.
За право выйти в финал соревнований Брэди сыграет с победительницей противостояния Каролин Карсия (Франция) – Елена-Габриэла Русе(Румыния)
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дженнифер Брэди (США) – Мария Саккари (Греция, 4) – 7:5, 6:3
Дополнительная информация
Загрузка...