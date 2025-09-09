Бразильянка Да Силва стала первой теннисисткой 2010 года рождения, победившей в матче WTA

Бразильянка Науани Витория Леме Да Силва стала первой теннисисткой 2010 года рождения, сумевшей одержать победу в матче турнира WTA.

В первом круге турнира в Сан-Паулу Да Силва обыграла соотечественницу Каролину Алвес со счетом 6:7 (0:7), 6:2, 6:0. Да Силва 6 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-понйтов из 8. На счету ее соперницы 1 эйс, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующем круге 15-летняя бразильянка встретится с аргентинкой Соланой Сьеррой.

Да Силва является 1206-й ракеткой мира, она пробилась в основную сетку благодаря получению вайлд-кард от организаторов соревнований.