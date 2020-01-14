«Боялась, что потеряю сознание». Словенской теннисистке стало плохо на корте в Австралии

Словенская теннисистка Далила Якупович была вынуждена отказаться от продолжения борьбы по ходу матча со швейцаркой Стефани Фегель в квалификации Открытого чемпионата Австралии из-за проблем с дыханием, вызванных сильным запахом дыма. Якупович во втором при счете 5:6 упала на колени, кашляла и не могла подняться без посторонней помощи.

— Я боялась, что потеряю сознание. Я больше не могла ходить, — цитирует Якупович Sporting News.

У меня нет астмы и никогда не было проблем с дыханием. Мне даже нравится жара. Но сейчас я просто не могла дышать и упала на корт.

Ранее матч россиянки Марии Шараповой и немки Лауры Зигемунд на выставочном турнире в Куйонге не был доигран из-за дыма. По данным австралийских СМИ, площадь природных пожаров на континенте составляет более 6,3 миллиона гектаров. Прошедшей ночью воздух в Мельбурне был признан худшим в мире.