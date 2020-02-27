Бондаренко и Эррани проиграли во втором круге турнира в Акапулько

Украинка Катерина Бондаренко уступила британке Хизер Уотсон во втором круге турнира в Акапулько. Также в следующую стадию не смогла выйти итальянка Сара Эррани, уступившая Ван Сиюй из Китая.

Акапулько (Мексика)

Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Рената Сарасуа (Мексика, WC) — Кэти Волынец (США, WC) — 4:6, 7:5, 6:0

Тамара Зиданшек (Словения) — Кая Юван (Словения, Q) — 6:2, 6:2

Лейла Фернандез (Канада, Q) — Нао Хибино (Япония, 8) — 6:3, 6:0

Хизер Уотсон (Великобритания, 7) — Катерина Бондаренко (Украина) — 7:6 (7:2), 6:2

Чжу Линь (Китай, 6) — Кэти Бултер (Великобритания) — 7:6 (7:2), 7:5

Ван Сиюй (Китай, Q) — Сара Эррани (Италия, Q) — 7:5, 6:7 (3:7), 6:1

Кристина Макхэйл (США) — Кэролайн Доулхайд (США, Q) — 5:7, 6:4, 6:3