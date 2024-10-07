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Сегодня, 17:32

Калинская отдала Бондар только 4 гейма и вышла во второй круг «тысячника» в Ухане

Алина Савинова
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Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Ухане.

В стартовом матче 25-летняя спортсменка победила Анну Бондар из Венгрии — 6:1, 6:3. Встреча длилась 1 час 15 минут.

Калинская за игру один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету ее соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 6.

В следующем круге «тысячника» Калинская встретится либо с американкой Софией Кенин, либо со своей соотечественницей Екатериной Александровой.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, 10) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:1, 6:3

Теннис
Анна Калинская
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