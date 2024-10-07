Калинская отдала Бондар только 4 гейма и вышла во второй круг «тысячника» в Ухане
Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Ухане.
В стартовом матче 25-летняя спортсменка победила Анну Бондар из Венгрии — 6:1, 6:3. Встреча длилась 1 час 15 минут.
Калинская за игру один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету ее соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 6.
В следующем круге «тысячника» Калинская встретится либо с американкой Софией Кенин, либо со своей соотечественницей Екатериной Александровой.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия, 10) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:1, 6:3
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