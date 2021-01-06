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Болельщик назвал Касаткину сперва «мразью», а затем «умничкой»

20:54
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала сообщения, которые прислал ей один болельщик в Instagram.

18 марта 2018 года он ей написал: «Ну ты и мразь. (Вали) за другую страну матчи сливать!!!» По всей видимости, фаната взбесило поражение россиянки от Наоми Осаки в финале турнира в Индиан-Уэллсе (3:6, 2:6).

Сегодня, после победы Касаткиной над Ван Цзян в первом круге турнира в Абу-Даби (6:2, 3:6, 6:2), тот же болельщик прислал ей: «Умничка. Давай и в парном так же начнем».

Сообщения из Instagram Дарьи Касаткиной. Фото Instagram
Сообщения из Instagram Дарьи Касаткиной. Фото Instagram

«Люблю контрасты», — прокомментировала Касаткина сообщения.

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