Блинкова за час проиграла 542-й ракетке мира Нгунуэ в квалификации турнира в Вашингтоне
Россиянка Анна Блинкова проиграла американке Клерви Нгунуэ в полуфинале квалификации турнира WTA в Вашингтоне — 3:6, 2:6. Матч длился 1 час 2 минуты.
37-я ракетка мира Блинкова сделала за игру 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. У 542-й ракетки мира Нгунуэ — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 из 5 реализованных брейк-пойнтов.
17-летняя американка в финале квалификации встретится с полькой Магдаленой Фрех.
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