Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:26

Блинкова за час проиграла 542-й ракетке мира Нгунуэ в квалификации турнира в Вашингтоне

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анна Блинкова.
Фото AFP

Россиянка Анна Блинкова проиграла американке Клерви Нгунуэ в полуфинале квалификации турнира WTA в Вашингтоне — 3:6, 2:6. Матч длился 1 час 2 минуты.

37-я ракетка мира Блинкова сделала за игру 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. У 542-й ракетки мира Нгунуэ — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

17-летняя американка в финале квалификации встретится с полькой Магдаленой Фрех.

Теннис
Анна Блинкова
2
0
Читайте также
«Необходимо проявлять чуткость». МОК требует пересмотра правил после инцидента с Харлан
МОК поссорился с Олимпийским советом Азии. Как это отразится на России?
Команда Гарика Сукачева сообщила о госпитализации артиста
Один человек погиб во время шторма в Сочи
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

32-летняя Аранча Рус выиграла первый в карьере титул WTA
Новости
RSS RSS
Все новости