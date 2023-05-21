Блинкова вышла во второй круг турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира WTA в Страсбурге (Франция).

В матче первого круга 24-летняя спортсменка обыграла француженку Амандин Эсс — 4:6, 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. Блинкова сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Эсс 1 эйс, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем круге Блинкова сыграет с победительницей матча Чжан Шуай (Китай, 3) — Анна-Лена Фридзам (Германия).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Амандин Эсс (Франция) — 4:6, 6:0, 6:4