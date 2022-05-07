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Сегодня, 21:10

Блинкова вышла в финал «Челленджера» во Франции

Иван Шитик
Корреспондент
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135-я ракетка мира, россиянка Анна Блинкова, обыграла польку Магдалену Фреш в полуфинале «Челленджера» в Сен-Мало (Франция). Россиянка выиграла в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 7:6.

Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время 23-летняя Блинкова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков, а 24-летняя Фреш выполнила три эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

В финале соревнований во Франции Блинкова сразится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

Анна Блинкова
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