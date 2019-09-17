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Блинкова — во втором круге турнира в Гуанчжоу

11:14

Россиянка Анна Блинкова выиграла у Сары Соррибес Тормо в первом круге турнира в Гуанчжоу. Испанка не смогла доиграть встречу, снявшись в третьем сете при счете 1:4. Соперницей Блинковой станет сербка Александра Крунич.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 2:6, 6:1, 4:1 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/guangzhou/2019/

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