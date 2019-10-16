Блинкова в паре вышла во второй круг турнира в Люксембурге, Сизикова выбыла

Россиянка Анна Блинкова в паре с японкой Мию Като в первом круге турнира в Люксембурге одержала волевую победу над соотечественницей Яной Сизиковой и канадкой Шэрон Фишман — 2:6, 7:5, 10:7.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Блинкова/Мию Като (Россия/Япония, 4) — Шэрон Фишман/Яна Сизикова (Канада/Россия) — 2:6, 7:5, 10:7