Блинкова в паре с Рыбакиной вылетела в первом раунде турнира в Риме
13:47
Россиянка Анна Блинкова в паре с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной уступила американке Хэйли Картер и бразильянке Луизы Стефани.
Блинкова и Рыбакина проиграли в двух сетах и прекратили участие в турнире WTA в Риме.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Хэйли Картер/Луиза Стефани (США/Бразилия) — Анна Блинкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — 6:4, 7:6