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Блинкова в паре с Рыбакиной вылетела в первом раунде турнира в Риме

13:47
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Россиянка Анна Блинкова в паре с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной уступила американке Хэйли Картер и бразильянке Луизы Стефани.

Блинкова и Рыбакина проиграли в двух сетах и прекратили участие в турнире WTA в Риме.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Хэйли Картер/Луиза Стефани (США/Бразилия) — Анна Блинкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — 6:4, 7:6

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