Блинкова уступила Плишковой в третьем круге турнира в Риме

Российская теннисистка Анна Блинкова в третьем круге турнира в Риме уступила чешке Каролине Плишковой со счетом 4:6, 3:6.

Встреча длилась 1 час 19 минут. Россиянка сделала два эйса и совершила одну двойную ошибку. Четвертая ракетка мира дважды подала навылет и сделала пять двойных ошибок.

В четвертьфинале Плишкова встретится с победительницей пары Данка Ковинич (Черногория) — Элиза Мертенс (Бельгия)

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Анна Блинкова (Россия, Q) — 6:4, 6:3