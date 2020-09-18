Блинкова уступила Плишковой в третьем круге турнира в Риме
13:32
Российская теннисистка Анна Блинкова в третьем круге турнира в Риме уступила чешке Каролине Плишковой со счетом 4:6, 3:6.
Встреча длилась 1 час 19 минут. Россиянка сделала два эйса и совершила одну двойную ошибку. Четвертая ракетка мира дважды подала навылет и сделала пять двойных ошибок.
В четвертьфинале Плишкова встретится с победительницей пары Данка Ковинич (Черногория) — Элиза Мертенс (Бельгия)
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Анна Блинкова (Россия, Q) — 6:4, 6:3
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