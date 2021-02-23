Блинкова уступила Дои в первом круге турнира в Аделаиде

Японская теннисистка Мисаки Дои 23 февраля в 1-м круге турнира в Аделаиде (Австралия) в трех сетах обыграла россиянку Анну Блинкову — 7:6 (7:5), 3:6, 6:2.

Соперницы провели на корте два с половиной часа.

После вылета Блинковой в Аделаиде не осталось ни одной россиянки в одиночном разряде.

В понедельник, 22 февраля, Вероника Кудерметова в двух сетах уступила американке Шелби Роджерс, а во вторник Людмила Самсонова проиграла хорватке Петре Мартич.

Во втором круге Дои сыграет против второй «ракетки» турнира, швейцарки Белинды Бенчич, для которой это будет стартовый матч на турнире.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 535 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мисаки Дои (Япония, LL) — Анна Блинкова (Россия) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:2

Мэддисон Инглис (Австралия, Q) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 5:7, 7:5, 6:4

Кори Гауфф (США, Q) — Ясмин Паолини (Италия, Q) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:2