Блинкова уступила Данилович в первом круге турнира в Яссах
Россиянка Анна Блинкова не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Яссах (Румыния).
В первом круге теннисистка проиграла сербке Ольге Данилович в трех сетах — 2:6, 7:5, 1:6.
Соперницей Данилович во втором круге станет победитель матча Алена Фалей (Белоруссия) — Анка Тодони (Румыния).
Яссы (Румыния)
Турнир WTA UniCredit Iasi Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия, 4) — Ольга Данилович (Сербия) — 2:6, 7:5, 1:6
Новости