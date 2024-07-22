Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 00:20

Блинкова уступила Данилович в первом круге турнира в Яссах

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянка Анна Блинкова не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Яссах (Румыния).

В первом круге теннисистка проиграла сербке Ольге Данилович в трех сетах — 2:6, 7:5, 1:6.

Соперницей Данилович во втором круге станет победитель матча Алена Фалей (Белоруссия) — Анка Тодони (Румыния).

Яссы (Румыния)

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия, 4) — Ольга Данилович (Сербия) — 2:6, 7:5, 1:6

Теннис
Анна Блинкова
3
0
Читайте также
Джейк Пол нокаутировал заменившего Майка Тайсона экс-бойца UFC Перри
Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Мощный ливень накрыл Москву
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мирра Андреева вышла во второй круг турнира в Яссах

Циньвэнь победила Мухову в финале турнира WTA в Палермо

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости