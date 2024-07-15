Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:28

Блинкова уступила 151-й ракетке мира в первом круге турнира в Палермо

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге турнира в Палермо уступила австралийке Астре Шарме со счетом 0:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. На счету 25-летней россиянки 4 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт из 6. При этом Блинкова вела во втором сете со счетом 5:3, но проиграла 4 гейма подряд.

Во втором круге 151-я ракетка мира встретится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Майар Шериф (Египет).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 35 Palermo Ladies Open

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Астра Шарма (Австралия) — Анна Блинкова (Россия, 6) — 6:0, 7:5

Анна Блинкова
1
0
Читайте также
Рудковская ответила на претензии Парсеговой
В Берлине перед финалом Евро-2024 российский болельщик обматерил актера Смольянинова*
На Украине сообщили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Власти Новороссийска попросили помощи добровольцев в тушении пожара около Дюрсо
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панова и Сизикова вышли во второй круг парного турнира в Палермо

Тимофеева сыграет с Соснович во втором круге турнира в Будапеште

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости