Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 21:41

Блинкова сыграет со Свентек на турнире в Бад-Хомбурге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла Лейлу Фернандес из Канады во втором круге турнира в Бад-Хомбурге (Германия) — 7:5, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Блинкова сделала 5 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Фернандес 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В следующем круге 24-летняя россиянка встретится с Игой Свентек из Польши.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада) — 7:5, 6:2

Теннис
Анна Блинкова
Ига Свентек
0
Читайте также
Российские фигуристы не попали в список участников этапов Гран-при в сезоне-2023/24
Группа Тутберидзе на перепутье. Что ждет фигуристок в этом сезоне?
Пропавший в тайге в Амурской области мальчик рассказал о спасшей его собаке
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в девушку и покончил жизнь самоубийством
Полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме в Курбан-байрам
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Касаткина сыграет с Гарсией в четвертьфинале турнира в Истборне
Новости
RSS RSS
Все новости