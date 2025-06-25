Теннис
25 июня, 18:32

Блинкова сыграет с 19-летней Джойнт в четвертьфинале турнира в Истборне

Руслан Минаев

Стала известна соперница россиянка Анны Блинковой в 1/4 финала турнира в Истборне.

Ею стала 19-летняя австралийка Майя Джойнт, которая во втором круге победила британка Эмму Радукану со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 35 минут.

Матч Блинковой и Джойнт состоится 26 июня.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Майя Джойнт (Австралия) — Эмма Радукану (Великобритания, 7) — 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)

Анна Блинкова
  • Илья Криштоп

    Аня хлопнет ее как камара и не заметит,хорошая разминка перед серьезными тетями.

    26.06.2025

  • Venco

    Шансы Блинковой на победу невелики.

    25.06.2025

    • Рахимова и Павлюченкова сыграют в четвертьфинале турнира в Истборне

    Остапенко снялась с матча против Эалы во втором круге турнира в Истборне

