Блинкова сыграет с 19-летней Джойнт в четвертьфинале турнира в Истборне
Стала известна соперница россиянка Анны Блинковой в 1/4 финала турнира в Истборне.
Ею стала 19-летняя австралийка Майя Джойнт, которая во втором круге победила британка Эмму Радукану со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 35 минут.
Матч Блинковой и Джойнт состоится 26 июня.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Lexus Eastbourne Open
Призовой фонд 389 000 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Майя Джойнт (Австралия) — Эмма Радукану (Великобритания, 7) — 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)
