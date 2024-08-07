Блинкова проиграла Стирнс на старте турнира в Торонто
Российская теннисистка Анна Блинкова в двух сетах уступила американке Пейтон Стирнс в первом круге турнира в Торонто.
Матч длился 1 час 19 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу представительницы США. Блинкова за игру ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Стирнс 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В следующем круге американка сыграет против своей соотечественницы Мэдисон Кис.
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Пейтон Стирнс (США) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:3
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