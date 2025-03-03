Блинкова стала победительницей парного турнира в Остине

Российская теннисистка Анна Блинкова и китаянка Юань Юэ в финале парного турнира в Остине обыграли американку Маккартни Кесслер и китаянку Чжан Шуай.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 10:4. На счету победительниц 3 эйса, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

Для Блинковой это третий титул в парном разряде. Также это первая победа 26-летней россиянки в 2025 году.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 275 094 доллара

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Анна Блинкова/Юань Юэ (Россия/Китай) — Маккартни Кесслер/Чжан Шуай (США/Китай) — 3:6, 6:4, 10:4